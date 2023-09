Maxi blitz a Caivano | 400 uomini setacciano il Parco Verde Piantedosi | No a zone franche

(Di martedì 5 settembre 2023) AGI - Un appartamento ora vuoto ma adibito a piazza di spaccio. Circa 30 mila euro in contanti, banconote sciolte o in mazzette legate e protette da involucri di cellophane. Sono le prime evidenze della vasta operazione congiunta di polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza scattata stamane nel complesso di edilizia popolare deldie nelle località limitrofe. L'operazione è in corso dall'alba nel quartiere, dove le due cugine minorenni hanno subito violenze sessuali di gruppo, e nelle località vicine. Nelle perquisizioni e identificazione di persone e veicoli sospetti - un controllo straordinario ad 'Alto impatto' - impegna anche i reparti specializzati delle forze di polizia, tra cui la Scientifica, unità cinofile antidroga e un elicottero del Reparto Volo. Sono previsti anche controlli amministrativi ...

Nella sua visita della scorsa settimana a Caivano Giorgia Meloni aveva detto che lo Stato sarebbe tornato a Caivano. Quanto sta accadendo da questa mattina all'alba ne è la prova. È in corso una vasta ...Caivano,operazione congiunta di polizia, carabinieri e Gdf È scattata all'alba di questa mattina una vasta operazione di polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza nel quartiere 'Parco Verde' di ...Quattrocento unità di personale delle forze dell'ordine sono in azione a Caivano, in provincia di Napoli, per passare al setaccio il Parco Verde e alcune zone vicine. Il controllo straordinario ad ...

Maxi-blitz a Caivano con 400 agenti e militari: al Parco Verde sequestrati droga, pacchi di soldi e armi da guerra Fanpage.it

Durante il blitz interforze in corso i carabinieri hanno trovato e sequestrato, in una busta, 30mila euro suddivisi in pacchetti ritenuti frutto di attività illecite. Sequestrato una molotov e 150 ...Vasta operazione della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nel quartiere "Parco Verde" di Caivano ...