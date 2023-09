Maurizio Crozza annuncia la nuova imitazione | ecco di chi si tratta

Leggi su 361magazine

(Di martedì 5 settembre 2023) Lo show “Fratelli di” andrà in onda dal 22 settembre Dal 22 settembre, in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+, torna lo show “Fratelli di” di. In occasione del ritorno del programma, l’artista e imitatore di Genova, ha fatto sapere di aver aggiunto, ai tanti personaggi divenuti virali in rete nel corso delle passate stagioni unamaschera. Sidel del giornalista Andrea Giambruno. Ovvero, come dice, “il Fidanzato”, che dopo essere stato molto criticato per alcune sue dichiarazioni dice: “Hai tutto il diritto di nascere donna, però te la sei cercata!”. Il riferimento a una serie di dichiarazioni che avevano fatto discutere a seguito dei recenti casi di violenza sessuale. Giambruno è stato a lungo criticato ma ha sempre difeso la ...