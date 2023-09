Matteo Bassetti | Basta con tagli al servizio nazionale

(Di martedì 5 settembre 2023) “Il sistema sanitario italiano sta facendo i miracoli. L’Italia infatti, pur avendo meno risorse rispetto per esempio a Francia e Germania, ha migliori risultati sugli esiti (guarigione, cura e sopravvivenza) della media europea”. Lo scrive sulla propria pagina Facebook il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova,. “La tenuta del sistema – prosegue – è però messa a rischio da alcuni dati che mettono in luce crescenti difficoltà nell’accesso ai servizi. Margini per ulteriori risparmi sembrano davvero non essercene: non si può continuare aare sui fondi al Ssn. La priorità dovrebbe essere quella di far crescere gli investimenti, coinvolgere maggiormente il privato aldel pubblico, investire nel personale e migliorare alcuni aspetti legati alla ...

, in un post pubblicato sui suoi profili social parla del caso della bambina di quattro anni ricoverata in ospedale a Padova per ' sindrome emolitico - uremica causata da Escherichia'. ...... competono tra loro nell'aggredire le vie respiratorie alte e basse e danno un quadro che va dalla bronchite fino alla polmonite", afferma all'Adnkronos Salute, direttore Malattie ...... Fabrizio Ciavoni, Olivia Corsini Mercoledì 6 settembre MIA (Drammatico) 108' di IVANO DE... autore del libro Che ci faccio qui in dialogo con Anna Cherubini Presenta la serata Giada...

Il Ritorno alla Normalità Post-Pandemia: Consigli di Matteo Bassetti Microbiologia Italia

Enterovirus nei bambini: l’intervista a Matteo Bassetti Come spiega l’infettivologo Matteo Bassetti , in un’intervista rilasciata sul sito di notizie.virgilio.it, le sette vittime in Francia sono ...Dall’arresto di Matteo Bossetti, accusato e condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio, alle inchieste sulle cosche calabresi: è il 39enne vicequestore Giorgio Grasso il ...