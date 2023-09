(Di martedì 5 settembre 2023) Leggi Anchecompie 48 anni, torta a Porto Cervo 'Un regista, poco tempo fa, mi ha detto che non potevo essere credibile per interpretare una donna cieca: troppo bella. E un ...

Leggi Anchecompie 48 anni, torta a Porto Cervo 'Un regista, poco tempo fa, mi ha detto che non potevo essere credibile per interpretare una donna cieca: troppo bella. E un produttore, dopo un ...... quindi Alessandra Demichelis e Lara Picardi 'Gli Avvocati', Joe Bastianich e Andrea Belfiore 'Gli Italo Americani', Dario e Caterina Vergassola 'Gli Ipocondriaci',e Achille ...... Gli Ipocondriaci Dario e Caterina Vergassola , I Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta , Le Attiviste Giorgia Soleri e Federippi , Mamma e Figlioe Achille Costacurta , ...

Martina Colombari: "La bellezza mi ha ostacolato" TGCOM

Martina Colombari è bella, anzi bellissima, con quelle lunghe gambe e gli intensi occhi azzurri.Troppo bella per essere presa seriamente in considerazione. Lo dichiara Martina Colombari che sostiene di avere vissuto la bellezza come una ...