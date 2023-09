Marianella | “Il Milan ha fatto un mercato che poteva sembrare rischioso”

... Massimo, Riccardo Gentile , Andrea Marinozzi e Federico Zancan, che passano dalla ... Roma vsore 20:45 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale Zona ...... Massimo, Riccardo Gentile , Andrea Marinozzi e Federico Zancan, che passano dalla ... Weah Lazio : Isaksen, Kamada, Castellanos Lecce : Kaba, Krstovic, Almqvist, Rafia, Ramadani: ...Massimo, giornalista, ha parlato a Sky Sport dell'arrivo di Romelu Lukaku alla Roma. Ecco le sue dichiarazioni Massimo, giornalista, ha parlato a Sky Sport dell'arrivo di Romelu Lukaku alla Roma. Ecco le sue dichiarazioni. LE PAROLE ...

Marianella sul Milan: "Pioli Un fenomeno! Vi spiego perché" Radio Rossonera

perché il Milan ha messo in vetrina un grande Pioli e ha iniziato alla grandissima. L’Inter comunque esce rafforzata dalla scorsa stagione, avrebbe anche meritato di vincere la Champions League per me ...Marianella, proiettandosi anche al derby contro il Milan, consegna lo scettro ai nerazzurri e promuove il cambio Onana-Sommer. Di seguito il suo intervento su Sky Sport ...