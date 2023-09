Maria De Filippi tagliata da Mediaset | Uomini e Donne | svolta clamorosa

(Di martedì 5 settembre 2023) Una piccola-grande rivoluzione per, lo storico programma diDeche tornerà in onda il prossimo 11 settembre, sempre e rigorosamente su Canale 5. Infatti, in questi mesi di cambiamenti a, ora si apprende che verrà modificata anche la durata delle puntate della trasmissione. Già, i telespettatori e aficionados del programma sono abituati a seguirlo dalle 14.45 alle 16.10. Ma basta dare una letta alla guida ufficialeper vedere come la durata è stata accorciata di quasi venti minuti. Nel dettaglio, le prossime puntate diandranno in onda dalle 14.45 alle 15.53 circa. A seguireDe, i nuovi episodi della soap spagnola La Promessa, dunque Pomeriggio ...

Uomini e Donne, Nicole Mazzocato svela perché ha annunciato tardi la sua gravidanza L'ex volto del dating show di Canale5 condotto daDeha svelato anche i motivi per cui, pur essendo ...Cambia la durata delle puntate di Uomini e Donne . Infatti, sembra proprio che la nuova edizione del dating show diDenon andrà in onda con lo stesso orario delle passate stagioni televisive. Il primo appuntamento è fissato per il pomeriggio di lunedì 11 settembre 2023 e finalmente il pubblico di ...Lunedì 11 settembre tornerà in onda su Canale 5 il dating show prodotto e condotto daDe. E ovviamente l'attesa degli spettatori è tanta. Le registrazioni sono comunque già iniziate e i colpi di scena non sono certo mancati. A tal proposito si segnala un'altra importante ...

Temptation Island Winter, Maria De Filippi non cambia conduttore: avanti con Filippo Bisciglia. Le novità su l ilmessaggero.it

Giulia Stabile è tornata a Roma dopo le vacanze e ha pensato bene di fare visita al tatuatore. Ha fatto tre nuovi micro tattoo e tutti nascondono un profondo significato simbolico. È tempo di grandi c ...Cambia la durata delle puntate di Uomini e Donne. Infatti, sembra proprio che la nuova edizione del dating show di Maria De Filippi non andrà in onda con lo stesso orario delle passate stagioni ...