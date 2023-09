Marco Agostini | comandante della Polizia di Venezia | “Molestato a un party | ora capisco le donne”

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 5 settembre 2023) “Dovevo arrivare a quasi 63 anni per comprendere cosa prova una donna molestata quando le palpano il sedere”, scrive cosìdi, in seguito alla festa di Giorgio Armani all’Arsenale, al Lido. L’uomo stava presenziando alin uniforme quando ha ricevuto la palpata sul sedere. Molestia che si è ripetuta più e più volte. “La prima volta ho fatto finta di niente, pensavo a un errore. Una seconda, su cui ho ancora sorvolato. Poi un’altra, e un’altra. In tutto cinque”. E ilha anche dei sospetti su chi possa essere stato. “La ressa era tanta, sono quasi sicuro di un ragazzetto, un ventenne”. Vi raccomandiamo... ...