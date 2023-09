Mara Venier | “Quando vidi Nicola pensai | questo è un cumenda e io sono una pescivendola”

Per lei nelle ultime ore si sono fatte insistenti le voci di un possibile approdo in Rai , soprattutto perchènon ha escluso di abbandonare Domenica In. A riguardo la De Girolamo, che ...23 anni di amore e 17 di matrimonio. Con date così importanti alle spalle,e Nicola Carraro sono più uniti che mai. Eppure all'inizio le differenze non aiutarono. 'Nessuno ci dava due lire tutti pensavano che io fossi innamorata dei suoi soldi e che ci saremmo ...Non è stato tutto rose e fiori trae Nicola ...

Mara Venier e Nicola Carraro: «Alla famiglia di mio marito non piacevo, per gli amici non ero all'altezza, cos ilmessaggero.it

Mara Venier e Nicola Carraro, dopo 23 anni di amore e 17 di matrimonio, si raccontano tra amore, litigi, crisi ed ex fidanzati... Un grande amore quello tra Mara Venier, la signora della domenica con ...Mara Venier e Nicola Carraro da sempre sorridono felici ma non è sempre stata tutta rose e fiori la loro vita insieme. E’ Mara Venier a raccontare al Corriere della Sera che aveva contro la famiglia d ...