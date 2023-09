Mara Venier e Nicola Carraro | la coppia si racconta al Corriere della Sera

Leggi su tvzoom

(Di martedì 5 settembre 2023) «Io, sedotta tra i suoi libri su un’isola deserta» «Gli ex? Calà è mio amico», di Maria Volpe, pag. 23 Lui porta lei in una splendida isola caraibica, quasi deserta, dove vive da temJpo. Lei gli chiede: «Cosa hai fatto qui tutti questi anni?». Lui risponde: «Ho letto tutti i libri che non avevo letto». E lei s’innamora perdutamente. Un amore quello tra, conduttrice di grande successo, signoradomenica, grazie alla quindicesima edizione di «Domenica In», (al via il 17 settembre su Rah) e, ricchissimo editore e produttore cinematografico. «Nessuno ci dava due lire — rivela, ospite venerdìa «Il Tempo delle donne», in Triennale a Milano — tutti pensavano che ...