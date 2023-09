Mangia la patatina più piccante al mondo e muore. Partecipava alla sfida social One Chip Challenge

Lapiù piccante al mondo Lapiccante alla massima potenza è prodotta da Paqui fin dal 2016 . Ogni anno viene messo in commercio un prodotto dal gusto nuovo. Tra i suoi ingredienti ...... il produttore della tortilla chip condita con due dei peperoncini più piccanti del mondo tra cui il Carolina Reaper e lo Scorpion, consiste nel filmarsi mentre silae si cerca di ...La 'One Chip Challenge' è virale, ma per uno studente di un liceo in Massachusetts è stata letale. Nella tortilla più piccante del mondo gli stessi ingredienti dello spray al ...

Usa, 14enne muore dopo aver mangiato patatina "più piccante del mondo". Attesa l'autopsia Sky Tg24

Un ragazzo di 14 anni del Massachusetts è morto dopo aver mangiato a scuola una tortilla chip One Chip Challenge, pubblicizzata come la più piccante al mondo. La famiglia ritiene che la morte sia ...