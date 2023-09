Maltempo a Madrid | l' acqua allaga la metropolitana | video

(Di martedì 5 settembre 2023) Sono impressionanti le immagini arrivate da, colpita da una violenta ondata diconmenti arrivati persino nei tunnel della. Come si vede in questol'ha invaso le carrozze dei treni creando non poca preoccupazione tra i viaggiatori

Continua ilin Spagna, e continuano ad esserci problemi per il proseguimento della Vuelta 2023 , anche ... con a bordo i corridori, non è riuscito ad atterrare ed è stato reindirizzato aSono due i dispersi nella regione die uno in quella di Toledo per ilprovocato dalla Dana, che ha causato due morti. Lo si apprende da fonti della Guardia Civil, mentre da ieri ...Sono due i dispersi nella regione die uno in quella di Toledo per ilprovocato dalla DANA ( Depresión Aislada a Niveles Altos) , che ha causato due morti. Lo si apprende da fonti della Guardia Civil, mentre da ieri ...

Spagna: 2 morti a Toledo e un disperso a Madrid per il maltempo Agenzia ANSA

Maltempo in Spagna, dove le piogge torrenziali hanno causato almeno tre morti nella provincia di Toledo e un disperso nella regione di Madrid, a causa della tracimazione del fiume Alberche. Si chiama ...Maltempo e temporali imperversano da Lunedì 4 Settembre sulla Spagna causando pesanti allagamenti. E' massima allerta a Toledo e Madrid: le previsioni sono catastrofiche e le autorità invitano a stare ...