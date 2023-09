Maledetto Superbonus Il governo ha un grosso problema di cassa da 109 miliardi

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 settembre 2023) Il sottosegretario Freni: se dovessero essere portati in compensazione tutti i crediti fiscali collegati ai bonus, "non so dove andremo a finire, perché noi non abbiamo 109". L'esecutivo intanto pensa a come mettere una toppa, a partire da una limitazione delai redditi più bassi