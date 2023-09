Malattie autoimmuni | cosa sono e come si riconoscono

Leggi su dilei

(Di martedì 5 settembre 2023) Sapete aserve il sistema immunitario? Sostanzialmente ha il compito di difendere l’organismo, grazie alla capacità di discernere quanto è “proprio” da ciò che invece è di altra origine. Nell’uomo e negli animali i meccanismi immunitari consentono, infatti, il riconoscimento e l’accettazione di tutto ciò che appartiene all’organismo stesso (per esempio un autotrapianto) o che gli è strettamente correlato (una trasfusione di sangue di gruppo compatibile) e, viceversa, respingono tutto ciò che gli è estraneo (per esempio i trapianti d’organo non compatibili). Per questo le reazioni immunitariegeneralmente utili, di tipo difensivo,nel caso delle vaccinazioni o dell’immunità acquisita verso leinfettive. Esistono, per esempio, anticorpi che si producono naturalmente ...