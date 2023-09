Maksim Kuzminov | il pilota russo che ha disertato | raggiungendo l’Ucraina | riceverà 500 mila dollari di ricompensa

Leggi su open.online

(Di martedì 5 settembre 2023) Ha volato,, con il suo elicottero Mi-8 portandolo da Mosca in Ucraina. E per questounadi circa 18 milioni di grivnie, pari a 500.000. Lo ha riferito il portavoce dell’intelligence militare ucraina, Andrii Yusov, citato dal Kyiv Independent. Nell’aprile 2022, ricorda il sito di informazione, il parlamento ucraino ha approvato una legge che offre fino a 1 milione dial personale militareche riesce a trasferire attrezzature in Ucraina. L’entità delladipende dal tipo di attrezzatura russa consegnata alle forze di Kiev. La storia di«Se fai quello che ho fatto io, non te ne pentirai affatto. Ti verrà fornito assolutamente tutto ...