Mai più voti sotto al 4 | così inizia l’anno scolastico in Alto Adige È la prima volta in Italia

Leggi su open.online

(Di martedì 5 settembre 2023) Per circa 100 mila studentiatesini oggi è suonata la campanella e ad accoglierli c’è già una novità: i professori non potranno più mettereil 4. È una legge provinciale a stabilirlo perché come aveva già spiegato l’assessore provinciale alla scuola in lingua tedesca Philipp Achammer: «Non vedo nessun senso nel dare un “tre” o un “due” a uno studente. Non hanno un valore pedagogico». Sulla norma l’assessore si era scontrato con l’omologo delegato alla scuola in linguana Giuliano Vettorato, più restio alla riforma: «lo sono per il merito e la professionalità dei docenti. Facciamo poi tutte le valutazioni del caso». Ad aprile la scon la legge omnibus che difatti vieta le insufficienze molto gravi. Sul tema era anche intervenuto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ...