Mads Mikkelsen | «Italiani | smettetela di doppiare i film stranieri È folle»

(Di martedì 5 settembre 2023) Dopo il discorso del protagonista di Comandante in merito all'abitudine di Hollywood di appropriarsi di storie e personaggi, a parlare è l'attore danese, che dà la colpa al doppiaggio a cui ricorriamo in Italia

Il problema non è la lingua in sé " ha ragione" il mio film o quello di Polanski doppiato valgono un quarto perché là c'è un melting pot di lingue bellissimo e la qualità degli attori ...brilla magnificamente nell'avvincente epopea storica di Nikolaj Arcel , il regista danese e la star di "A Royal Affair", candidato all'Oscar come miglior film straniero nel 2013, si ..."Colpa del doppiaggio", divo danese di fama mondiale, punta invece il dito sul doppiaggio : "Se la Francia, la Germania, l'Italia e la Spagna smettessero di doppiare i film in tutte ...

Mads Mikkelsen dà ragione a Favino e incolpa il doppiaggio: «Bisogna smettere di farlo anche in Italia» Best Movie

Si parla tanto di appropriazione culturale e rappresentanza nel cinema, anche quando ruoli relativi a personaggi storici sono affidati ad attori che non condividono nazionalità o etnia dei personaggi ...Entrato a gamba tesa nella questione sollevata da Pierfrancesco Favino al Festival di Venezia, Mads Mikkelsen ha appoggiato quanto detto dal divo italiano, scagliandosi contro la pratica del doppiaggi ...