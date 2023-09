Macron Vieta i Simboli Religiosi nelle Scuole | al Loro Posto Vuole Uniformi Uguali per Tutti

...questa decisione Emmanuelha detto che la decisione non e' negoziabile e ha promesso che il governo non lascera' passare nulla. Ce' un principio, e' la laicita'. E ce' una legge chedi ...Come previsto dalla legge del 2004 chedi indossare simboli religiosi vistosi, gli alunni ... Sulla scia del capo dello Stato Emmanuel, che ha deciso di fare della scuola "il suo dominio ......questa decisione Emmanuelha detto che la decisione non è "negoziabile" e ha promesso che il governo "non lascerà passare nulla". "C'è un principio, è la laicità. E c'è una legge chedi ...

Francia, Macron: "Giusto vietare la abaya nelle scuole" TGCOM

Dopo il divieto della tunica musulmana, il presidente francese sostiene la sperimentazione dell'uniforne in classe: "Molto più accettabile per gli adolescenti".Il video dell’imam della moschea di Green Lane, già noto per alcune delle sue posizioni estremiste, è stato rimosso da YouTube solo dopo aver scatenato un gran polverone, tanto da revocare il ...