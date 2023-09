Macedonia del Nord-Italia | Spalletti vara il suo centrocampo ? SM

(Di martedì 5 settembre 2023) Sabato ci saràdel, incontro valido per le qualificazioni a Euro 2024. Lucianoesordirà come nuovo Commissario Tecnico azzurro LA PRIMA ? C’è attesa per vedere all’opera la prima didel CT. Contro, a Skopje, sarà un match di estrema importanza. Gli azzurri si giocano l’accesso alle qualificazioni ad Euro 2024, evento assolutamente da non fallire. Primi lavori a Coverciano per il tecnico di Certaldo. Come riferisce Sport Mediaset, si studia il nuovo, che non avrà né Marco Verratti né Jorginho. Indel, il trio dovrebbe essere formato da Manuel Locatelli al centro con Nicolò Barella e Sandro Tonali ai suoi ...

