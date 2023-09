Macchie scure | come cancellare i brutti ricordi dell’estate

Leggi su amica

(Di martedì 5 settembre 2023) Tra tutti gli inestetismi cutanei, ledella pelle rappresentano la terza preoccupazione delle donne (fonte: Arcane Research). Forse perché, al contrario dei solchi, possono manifestarsi già in giovane età. E non parliamo solo disolari. Esistono anche melasma, lentigo attinico, iperpigmentazione post-infiammatoria e segni post-acne. Le uniche parti del corpo a non esserne mai colpite sono i palmi delle mani e le piante dei piedi. «Non a caso sono anche le più pallide in tutte le etnie – spiega Capucine Martin-Phipps, direttore della comunicazione scientifica dei Laboratori SVR -. Un mistero che è stato chiarito nel 2004 da Yuji Yamaguchi del National Institute of Health di Bethesda: nel derma delle piante dei piedi e dei palmi delle mani, i fibroblasti sintetizzano abbondantemente DKK-1, proteina e messaggero ...