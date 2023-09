(Di martedì 5 settembre 2023) In totale sono più di 5.800 i bambini e gli adolescenti morti nel 2019 per cause legate all'atmosferico. La maggior parte, l'85%, prima del compimento del primo anno di vita. Il documento ...

Le cause dell'in Europa e in Asia In Europa e in Asia centrale, l'... Per evitare un peggioramento della qualità dell'aria, l'esorta i governi a rafforzare le politiche ...... l'equivalente di 90 bambini a settimana , secondo una nuova analisi dei dati riportata in un Policy Brief pubblicato oggi dall'. "Quando si tratta diatmosferico, i polmoni più ...... ha dichiarato Lieke van de Wiel, vicedirettore dell'per l'Africa orientale e meridionale.'...fisiologicamente più vulnerabili a sostanze tossiche come il piombo e altre forme di. ...

L'Unicef: l'inquinamento uccide 90 neonati a settimana in Europa e Asia centrale TGCOM

L'analisi pubblicata da Unicef: più di 5.800 bimbi e adolescenti in Europa e Asia centrale sono morti nel 2019 per cause legate all'inquinamento atmosferico ...Secondo un report del Fondo Onu per l'infanzia, "i polmoni più piccoli sono quelli che pagano il prezzo più alto" ...