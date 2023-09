Luca de Meo - Elettriche | ormai non si può tornare indietro

Leggi su quattroruote

(Di martedì 5 settembre 2023) Invertire la rotta?è troppo tardi. E chi si siede sugli allori sperando in una retromarcia nel 2026 si illude e rischia grosso, perché sull'elettrico "in Europa non si può". Lo pensade Meo, presidente e amministratore delegato della Renault che ha condiviso le sue riflessioni sul futuro dell'auto al Salone di Monaco nel corso di una tavola rotonda con la stampa italiana. Che cosa manca in Europa per il reale sviluppo dell'auto elettrica? Anche Oliver Zipse della BMW è tornato a sottolineare l'assenza di colonnine e di una politica energetica comune.A parte la Tesla, che è un caso a sé perché ha avuto un certo tipo di visione dall'inizio e l'ha attuata grazie al supporto dei mercati finanziari con delle valorizzazioni incredibili, la competitività dei costruttori cinesi viene da una ...