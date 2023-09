Lory Del Santo sul futuro in tv di Barbara d’Urso | “Un addio?”

Leggi su biccy

(Di martedì 5 settembre 2023) Sono moltissimi i personaggi più o meno famosi che hanno espresso solidarietà aed hanno parlato del suoa Pomeriggio 5. Adesso anche una delle ospiti dei salotti di Carmelita si è sbilanciata su ciò che è successo a Canale 5 e ha detto la sua. In un’intervista rilasciata al settimanale MioDelha dichiarato che secondo leinon ha intenzione di lasciare la tv e che quindi tornerà presto: “Quello che accadrà per lei in tv, se sarà un? No, non è unper me, ma un rinvio. Le cose che piacciono al pubblico tornano e lei piace! Il trash? Per me è dire la verità, rappresentare ciò che veramente uno è, senza filtri“.ha commentato anche la possibile sostituzione di Ilary Blasi a L’Isola ...