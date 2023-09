L’Orsa Amarena

Leggi su distantimaunite

(Di martedì 5 settembre 2023) da qualche giorno è diventata, suo malgrado, molto famosa. Per chi vive in Abruzzo, o lo frequenta molto, come succede a me, ha sentito parlare molto spesso di questa orsa e dei suoi due cuccioli. A differenza di molti altri esemplari di orsi che abitano boschi e montagne,non era aggressiva. Era un’orsa che aveva imparato a convivere, con chi occupava i suoi stessi luoghi. aveva 10 anni e viveva all’interno del Parco Nazionale di Abruzzo Lazio e Molise. E capitava spesso, come per gli altri animali che abitano il parco, di sconfinare. Purtroppo l’ultima volta per lei è stata letale. Ma lo sapete perché era famosa ? Di certo perché era un esemplare molto mansueto. E poi soprattutto perché era riuscita a creare un armonioso rapporto con gli abitanti dei due paesi che era solito andare a visitare: Villetta Barrea e San Benedetto dei ...