L' ordine del tempo | le attrici | Liliana Cavani ha creato un grande gruppo di amici

Leggi su movieplayer

(Di martedì 5 settembre 2023) La nostra intervista a Claudia Gerini, Valentina Cervi e Francesca Inaudi, tra le protagoniste de L'del, il film dipresentato a Venezia 2023 e ora in sala. "Ilesiste ed è tiranno" ci dice Claudia Gerini al termine della nostra intervista alla Mostra del Cinema di Venezia, scherzando sulle idee sviluppate nel libro del fisico Carlo Rovelli a cui L'deldisi ispira. La Gerini è tra le protagoniste del film ora nelle sale insieme a Valentina Cervi e Francesca Inaudi che abbiamo avuto il piacere di intervistare, componente femminile di un cast che vede anche Alessandro Gassmann ed Edoardo Leo, riusciti per mettere in scena undiin ...