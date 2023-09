L’Orchestra del Goldoni e del Mediterraneo insieme per un concerto al Comunale di Benevento

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodel Teatrodi Livorno, unitamente aldel'San Francesco di Paola', in scena al Teatrodicon il'Incredibili Emozioni'. L'appuntamento è fissato per sabato 9 settembre, ore 21, e il programma prevede l'esecuzione delle musiche di Tchaikovsky, Puccini e Debussy. Un'eccezionale formazione di musicisti per un prestigioso evento, organizzato dalla Fondazione Teatro Carlo, che vede impegnati ben 54 orchestrali. Sotto la guida del M° Alfredo Salvatore Stillo si esibiscono i soprani Alessia Panza e Giorgia Teodoro, il tenore Lorenzo Papasodero e il baritono Antonio Giacobbe. Biglietto al costo di 1 euro.