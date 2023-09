L’ora della transizione per l’Africa | tra green bond e Piano Mattei

Leggi su formiche

(Di martedì 5 settembre 2023) Quando i soldi pubblici non bastano, bisogna rivolgersi al mercato. Specialmente se l’obiettivo è permettere una solida ed efficaceenergetica nei Paesi emergenti. Per Ursula von der Leyen d’altronde il Recovery Plan, finanziato per buona parte dall’emissione di debito comunitario, è un po’ la sua creatura. Allora perché non replicare su scala, visto e considerato che oggi le obbligazioni verdi sono alla base del finanziamentosostenibilità privata e corporate? L’occasione è arrivata dal summit per, in corso a Nairobi, capitale del Kenya. “Sullaverde i finanziamenti pubblici non sono sufficienti. Questo vale per l’Europa, ma anche per i mercati emergenti. Sarà necessario mobilitare il capitale privato su larga scala ed è per questo che presentiamo una nuova ...