Lombardo | «Critici con Inzaghi | ma è cresciuto Ora carismatico»

(Di martedì 5 settembre 2023) Oggi è stata la giornata del rinnovo fino al 2025 di Simone. L’allenatore sta crescendo di settimana in settimana, Marcone parla su Sportitalia. MERITI – Marconon si limita sulla scelta: «Siamo staticonper un periodo, ma devo dire che mi sta colpendo quest’anno. Si è trasformato come allenatore, non è più solo amico dei giocatori ma ha acquisito uno status, un carisma e la sicurezza. L’inizio del campionato dell’Inter è impressionante. Da quando c’èl’Inter gioca bene, ma farlo con questa autorevolezza è disarmante. Con la Fiorentina 4 tocchi e sono arrivati in porta. Questa consapevolezza dovrà essere riesumata quando correranno di meno e potrebbero andare in difficoltà». MERCATO – Il giornalista ha poi detto: «I cambi quest’anno ...

..., restauratori, personaggi della cultura, ma anche musei, gallerie, mercanti, case editrici,... in particolare se giovane, che si avvicini al pittore: la Bibliotheca Hertziana di Roma, ...I puntidella nuova Ulez e i dati sull'inquinamento Secondo i, la novità ... Il capoluogosta introducendo diverse misure per disincentivare l'uso dell'auto (una delle ultime è ...Uno dei settori piùsi sta dimostrando quello del trasporto aereo , come ha sottolineato ... la tratta transoceanica più economica per la Grande Mela con partenza dal capoluogoin ...

Trasfigurazioni, la personale dell'artista di Carmelo Lombardo LA NAZIONE

La moglie del centrocampista dell'Inter, che sta per avere il secondo figlio, ha mosso su Instagram critiche contro la città e si esprime così sul tema sicurezza nel capoluogo lombardo ...Belen Rodriguez conferma la liaison con Elio Lorenzoni, ma sono in tanti a non aver apprezzato la mossa. Ecco la sua risposta.