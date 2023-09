Locatelli | «Con Mancini qualcosa si era incrinato | il discorso di Spalletti ci ha emozionati»

(Di martedì 5 settembre 2023) Il centrocampista della Nazionale, Manuel, ha parlato in conferenza stampa da Coverciano.si è soffermato sulla nuova gestione dell’Italia, affidata al nuovo commissario tecnico Luciano, sul suo ritorno in Nazionale e sul rapporto che aveva con. Che impressione ti ha fatto: «Tornare qui è sempre un onore, una gioia. Tutti noi abbiamo questa responsabilità: c’è un mister nuovo e tutti noi abbiamo voglia di conoscerlo e anche lui deve conoscerci. C’è energia ed entusiasmo, siamo tutti molto carichi. E’ stupendo essere sui muri di Coverciano, l’Europeo è un sogno che abbiamo realizzato ma ormai è il passato. Sono felice di essere di nuovo qui dopo un anno, sono molto felice». Che parole sta usandoper ...

''Mancini va ringraziato per la vittoria dell'Europeo, ha fatto la storia. Ora va salutato, conta il futuro''. Così Manuelcheil neo ct Luciano Spalletti ha ritrovato la maglia azzurra dopo un anno di esclusioni.''Se mi sono spiegato perché sono rimasto fuori Le prime colpe sono mie, ho fatto un esame di ...Mancata convocazione Le colpe sono mie, ho parlatoMancini, lui aveva delle idee e io altre , ... Stiamo vedendo molti video, seguiremo ciò che ci dirà il mister ", aggiunge. Su Juve e ...Commenta per primo L' Italia ripartela conferenza stampa di Manuel. Il centrocampista della Nazionale ha parlato da Coverciano: Che impressione ti ha fatto Spalletti 'Tornare qui è sempre un onore, una gioia. Tutti noi ...

Italia, Locatelli in conferenza stampa: 'Con Mancini qualcosa si era ... Sky Sport

Il centrocampista della Juve: "Bisogna vivere i cambiamenti sempre in modo positivo, è arrivato Spalletti che è un grandissimo allenatore" ...Di seguito le sue parole. Italia, il ritorno di Locatelli in Nazionale dopo oltre un anno: “Con Mancini qualcosa si era incrinato, ma lo ringrazio per l’Europeo. Essere tornato qui mi rende super ...