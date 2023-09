(Di martedì 5 settembre 2023)ha 48 anni e da circa 20 è sposata con Alessandro Costacurta, 57 anni. Dopo l’esperienza a “Pechino Express” insieme al figlio Achille è tornata alla sua vita. Molto attiva sui social sponsorizza marchi, comunica impegni di lavori e pubblica riflessioni di ogni tipo. A gennaio tornerà in teatro con “Fiori d’acciaio”, insieme a Tosca D’Aquino. In un’intervista a “Il Messaggero” parla della sua vita familiare e della sua visione dell’esistenza. L’ex Miss Italia dedica molto tempo alla meditazione e sul suo profilo Instagram scrive che la bellezza è il burqa dell’Occidente. “Un regista, poco tempo fa, mi ha detto che non potevo essere credibile per interpretare una donna cieca: troppo– racconta – E un produttore, dopo un po’: ‘Nessuno ti crede se interpreti una moglie tradita dal marito per ...

Lo sfogo di Martina Colombari: “Per certa gente ero solo una bella statuina da ammirare” Perizona

In una intervista a Il Messaggero, Martina Colombari ha spiegato come il suo aspetto ... In questo senso dunque va interpretato il suo recente sfogo sui social: "La bellezza è il burqa dell'Occidente" ...L'attrice e modella non ne ha mai fatto mistero, in terapia famigliare con il marito Billy Costacurta e Achille ...