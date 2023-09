Lo sfogo di Angelina Mango | “Ho paura a uscire da sola la sera”

Leggi su dilei

(Di martedì 5 settembre 2023)si è lasciata andare ad unoamaro che ha scatenato il dibattito sui social network. La cantante di Amici ha ammesso di non sentirsi più sicura addalain seguito agli ultimi fatti di cronaca, che raccontano di omicidi, violenze e stupri ai danni delle donne.: “Hodala” “Sto andando in farmacia a piedi alle 22:30, volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo“, ha scritto su X (ex Twitter) la figlia del compianto Pino. “È possibile che debba avere così? E che chiami gente a caso per non starenel tragitto?”, ha aggiunto la 22enne, ...