“Lo hanno visto” Myrta Merlino | scoperta al debutto di Pomeriggio 5 | cosa c’era in studio

(Di martedì 5 settembre 2023) È iniziata l’era5. Lunedì 4 settembre la conduttrice ha ufficialmente preso possesso delloe esordito con il programma che ha portato la firma e il cuore di Barbara D’Urso. A inizio puntata, la nuova padrona di casa l’ha nominata subito: “Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con successo e amore questo programma: ciao Barbara grazie davvero”. Non è dato da sapere se Carmelita abbia guardato lo show che a suo dire letolto senza la possibilità di salutare il suo pubblico. “Questa è una prima volta che non dimenticherò mai nella vita – ha iniziato– È tutto nuovo anche per me. La prima volta a5, la prima volta che condurrò un programma che vi terrà compagnia durante ...

Purtroppo, come si èin tutto il periodo di vigenza del protocollo, i corridoi sicuri dai porti ucraini nonrallentato l'intensità degli scontri nconsentito di aprire altri dossier.... i cittadini del Kosovo potranno viaggiare in Europa come tutti gli altri cittadini europei, senza bisogno di un, a partire dal gennaio 2024. Francia e Germaniada tempo adottato un ......francese Emmanuel Macron ha fatto scalpore quando ha suggerito che il regime di esenzione dal... I partiti della coalizione tedescapromesso di dare priorità alla crescita economica, ...

Le urla e le coltellate: le piste al vaglio degli inquirenti per l'omicidio ... RaiNews

Il sorriso di Rossella Nappini resterà stampato nella foto che ora svetta su tutti i quotidiani. La sua storia però, ha riportato il buio, il terrore e la rabbia per ...Gli esperti si attendevano diverse fratture per Bagnaia dopo l'incidente di domenica: come mai ne è uscito illeso Un medico ha forse la spiegazione.