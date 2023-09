LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Stefan Bissegger al comando

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA DELLA15.00 Julius Johansen (Intermarché – Circus – Wanty) non troppo lontano al primo intermedio, 22” di ritardo. 14.56 Media di 53.425 km/h per lo svizzero. 14.54 Al traguardo il campione d’Europa: 28:58,50 per. 14.51 Anche al secondo intertempo nettamente davanti. L’elvetico all’arrivo timbrerà il miglior crono. 14.48 Al momento all’arrivo davanti Clément Davy (Groupama – FDJ) con 30.55,25. 14.45 Media che sarà altissima: all’intermedio 50.724 km/h per. 14.43 Ecco che cambia la situazione: 14.47,14, arriva il campione d’Europache va nettamente al. 14.40 15.40,22 per Hugo Page: il transalpino della Intermarché ...