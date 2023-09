LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Stefan Bissegger al comando | partito Ganna

(Di martedì 5 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA DELLA15.27 Devastante il campione d’Italia che guida alla media di 52.681 km/h. 15.24 VOLA! 14? 14?, 33” di margine su, è nettamente all’azzurro. 15.22 Al traguardo Denz paga 16” da. 15.19 Secondo miglior tempo all’intermedio per Nico Denz (BORA – hansgrohe), 22” da. 15.16ha dimostrato un’ottima condizione gettandosi anche nelle volate. 15.14 L’azzurro vuole prendersi la rivincita dopo la sconfitta ai Mondiali di Glasgow con Remco Evenepoel. 15.10 Parte Filippo: l’Italia punta tutto sul proprio campione nazionale, vice campione del mondo. 15.06 Il giovane danese ...

Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: cronometro cruciale, sfida tra Evenepoel, Vingegaard e Roglic OA Sport

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima tappa della Vuelta a España 2023, una cronometro di 25,8 chilometri con partenza ed arrivo a Valladolid che potrà far cambiare volto alla ...Jumbo-Visma sugli scudi al grande giro spagnolo: lo sloveno Primoz Roglic ha vinto l’ottava tappa della Vuelta a Xorret de Cati davanti a Remco Evenepoel e Juan Ayuso. Sepp Kuss ha strappato la maglia ...