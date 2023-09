LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | iniziata la cronometro!

(Di martedì 5 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA DELLA14.03LA14.02 Callum Scotson (Team Jayco AlUla) il primo a partire. 14.00 L’Italia ovviamente spera in Filippo Ganna per puntare alla vittoria di. 13.59 Alle 14.01 il primo corridore al via. 13.55 Attesissima la sfida tra i big:potrà cambiare la classifica generale, anche se non nettamente visto che dovrebbero comunque chiudere vicini i primi della classe. 13.52 Percorso per specialisti puri: completamente pianeggiante, diverse curve all’inizio, ma alla fine saranno le grandi velocità a decidere. Unica insidia allo altimetrico la salita di Parquesol (uno strappo di 500 metri al 7%, preceduta da un po’ di ...

Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: cronometro cruciale, sfida tra Evenepoel, Vingegaard e Roglic OA Sport

De tiende etappe van de Vuelta is een individuele tijdrit over 25,8 kilometer in en rond Valladolid. Vandaag gaat ook de Simac Ladies Tour van start met een proloog in Ede.Na de chaotisch verlopen reis na de etappe van zondag en de rustdag van maandag wordt de Vuelta a España hervat met een individuele tijdrit van 25,8 kilometer in en rondom Valladolid. Hoe ziet het alg ...