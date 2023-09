LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Ganna straripante | è al comando con un tempone! Non sarà facile per Evenepoel

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA DELLA15.38 27’39”51!!! TEMPO SPAZIALE PER FILIPPOCHE VA NETTAMENTE AL! 15.36 Siamo già in vista dell’ultimo chilometro per! Può andare abbondantemente sotto i 28 minuti. 15.35 Parte Matteo Sobrero! Anche da lui ci si può aspettare una buona prova. 15.33 VOLA PIPPO! 21’21” al secondo intermedio, sono 52 i secondi di vantaggio al km 19! 15.31 Sta aumentando il margine, potrebbe guadagnare quasi un minuto all’arrivo. 15.29 Molto concentrato, anche sulle curve, sembra davvero in gran forma. 15.27 Devastante il campione d’Italia che guida alla media di 52.681 km/h. 15.24 VOLA! 14? 14?, 33” di margine su ...