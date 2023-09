LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Ganna al comando con un super tempo! Attesa per Evenepoel e gli altri big

Leggi su oasport

LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA DELLA16.27 Questa la nuova top5 provvisoria: 1Filippo 27.39,51 2 OIRA Nelson 28.51 +1.12 3 BISSEGGER Stefan 28.58 +1.18 4 CASTROVIEJO Jonathan 29.03 +1.24 5 DENZ Nico 29.14 +1.34 16.25 Nelson Oira si infila al secondo posto! Al traguardo il portoghese della Movistar ha +1'12" da Filippo. 16.23 Si avvicina il momento più atteso, quello in cui scenderanno sul percorso gli uomini di classifica. La giornata odierna può essere uno spartiacque importantissimo per la classifica finale. 16.21 Parte Geraint Thomas! Il gallese è ormai fuori classifica, vedremo seavrà la gamba per stare coi migliori. 16.20 Jonathan Castroviejo conferma di ...