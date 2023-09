LIVE Sinner-Zverev | US Open 2023 in DIRETTA | a breve inizierà l’ottavo di finale più atteso di giornata

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.41 Nei primi tre turni Alexanderha perso un set in più rispetto all’avversario odierno. Il tedesco infatti dopo aver sconfitto in 3 set l’australiano Aleksandar Vukic ha avuto bisogno di 4 parziali per superare il connazionale Altmaier ed il bulgaro Dimitrov. 02.38, testa di serie numero 6, ha iniziato questo torneo con la vittoria in 3 set contro Yannick Hanfmann, 6-3, 6-1, 6-1, seguito dal 6-4, 6-2, 6-4 inflitto al connazionale Lorenzo Sonego. Al terzo turno l’altoatesino ha perso il primo set dei suoi UScontro l’ex campione di questo torneo Stan Wawrinka, sconfitto in 4 set. 02.35 Janniksfida Alexanderper un posto nei quarti dicontro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ...