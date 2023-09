LIVE Sinner-Zverev | 4-6 | 6-3 | 2-6 | 6-4 | 0-3 US Open 2023 in DIRETTA | break per il tedesco in apertura di quinto set

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAÈ nuovamente in campo il fisioterapista per, che sta eseguendo un massaggio alla gamba sinistra. 0-3 Gioco: punto fantastico vinto dal, che dopo uno scambio ravvicinato nei pressi della rete riesce in un complicato lob, per poi chiudere con il dritto. A-40 Va fuori giri con il rovescio. Ennesimo vantaggio per ilin questo game. 40-40 Termina di poco largo il rovescio in contropiede di. A-40 Scarico sul rovescio. 40-40 Brivido per: servizio al centro del, che gioca poi il dritto forte al centro. D’istinto l’azzurro riesce a giocare un buon passante, ma il finalista del 2020 non fallisce la ...