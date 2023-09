LIVE Sinner-Zverev | 4-6 | 6-3 | 2-6 | 0-1 US Open 2023 in DIRETTA | game fiume in apertura di quarto set

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Gran prima ad uscire per l’azzurro. 30-15 Si infrange in rete il rovescio lungolinea di. 30-0 Sbaglia la rispostamentre scoccano le tre ore di gioco. 15-0 Graziato: l’azzurro gioca una smorzata non perfetta, ma viene risparmiato dache sbaglia un rovescio a campo aperto. In questo momento sembra in leggera ripresa fisica, mentreappare un po’ meno lucido. 0-1 Gioco: seconda di servizio impressionante per il tedesco che con un Ace chiude unda oltre 15 minuti. Seconda A-40 Buona palla corta giocata dal tedesco, che poi fa ottima guardia a rete nonostante il passante diabbia colpito il ...