LIVE Sinner-Zverev | 4-6 | 6-3 | 0-0 US Open 2023 in DIRETTA | l’azzurro vince il secondo set e ristabilisce la parità

(Di martedì 5 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAÈ aumentato il numero dei punti vinti dacon il servizio. Nelsetha conquistato il 77% di punti con la prima, entrata il 50% delle volte, ed il 54% con la seconda. L’italiano ha messo a segno 1 Ace, nell’ultimo punto, e 0 doppi falli. 6-3 Gioco eset: con il primo Ace del parziale l’italiano riporta il match in. 40-15 Primante per l’altoatesino. Due set point. 30-15 Perde leggermente gli appoggi sul dritto, che non trova il campo. 30-0 Bravissimogioca un complicato dritto a sventaglio, seguito da un attacco in controtempo ed un’ottima stop volley. 15-0 Punto ...

... 3 - 6, 4 - 6) contro il numero uno al mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz che vola ai quarti di finale dello slam newyorkese: sfiderà il vincente della sfida tra Jannike il tedesco Alexander ...E' il giorno in cui andranno in scena i due italiani negli ottavi: Matteo Arnaldi sfida Carlos Alcaraz nella serata, Jannikse la vedrà con Alexander Zverev nella notte italiana. Il programma ...Ciò vuol dire chee Zverev scenderanno in campo una volta che sarà terminato il match tra ... SEGUI IL

LIVE Sinner-Zverev, US Open 2023 in DIRETTA: l'ottavo più atteso, si gioca all'alba italiana OA Sport

La diretta scritta dello US Open di lunedì 4 settembre. Arnaldi sfida Alcaraz, Sinner si misura contro Zverev ...ZVEREV-SINNER STREAMING GRATIS – Lo US Open è giunto agli ottavi ... La partita sarà trasmessa in diretta tv LIVE su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 di SKY, ma sarà visibile anche ...