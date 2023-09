LIVE Sinner-Zverev | 4-6 | 2-0 US Open 2023 in DIRETTA | break in apertura di secondo set per l’azzurro

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Finisce lungo il rovescio in corsa di. 40-0 Termina in corridoio la risposta di. 30-0 Punto favoloso vinto da, che dopo uno scambio durissimo ha sorpreso l’avversario con la smorzata. 15-0 Vola via il dritto didice al proprio angolo di non riuscire a spingere con le gambe. 2-0: doppio fallo per il tedesco, che consegna così ilal. Seconda 30-40 Bruttissimo smash giocato da, che attacca bene con il dritto ma vanifica tutto spedendo in corridoio il colpo sopra la testa. Seconda 30-30 Risposta vincente del, che sfrutta la velocità del servizio ...