LIVE Sinner-Zverev | 4-3 US Open 2023 in DIRETTA | prosegue l’equilibrio nel primo set

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Aggressivo in risposta il tedesco. Grande equilibrio in questoset, con i due giocatori che stanno giocando a specchio. Dopo 54 minuti i due tennisti hanno vinti 4 game a testa e 34 punti cadauno. 4-4 Gioco: termina in rete l’accelerazione di rovescio dell’azzurro. A-40 Si infrange sul nastro la risposta d’incontro di. Seconda… 40-40 Sbaglia con il dritto, il quale aveva tentato di aggredire una palla non semplice. A-40 Prima al corpo per il tedesco, che ha trovato la riga con il servizio a 210 km/h. 40-40 Questa voltafallisce il rovescio in uscita dal servizio. 40-30 Prima al centro e rovescio incrociato per il tedesco. 30-30 Grande risposta in allungo di, ...