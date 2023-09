LIVE – Sinner-Zverev 2-3 | ottavi US Open 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 5 settembre 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per glidi finale degli US(cemento outdoor). L’ultimo ostacolo per l’azzurro prima del possibile big match contro Alcaraz risponde al nome del tedesco, reduce da una grande vittoria ai danni di Dimitrov e determinato a proseguire il suo cammino a Flushing Meadows. Ancheè reduce da un successo importante e non scontato contro Wawrinka, arrivato dopo altre due belle vittorie maturate a discapito di Hanfmann e Sonego. Secondo i bookmakers sarà Jannik a scendere in campo con i favori del pronostico visto che nel complesso sta vivendo una stagione migliore ed è reduce dal titolo in Canada. Guai però a sottovalutare, ...

... 3 - 6, 4 - 6) contro il numero uno al mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz che vola ai quarti di finale dello slam newyorkese: sfiderà il vincente della sfida tra Jannike il tedesco Alexander ...E' il giorno in cui andranno in scena i due italiani negli ottavi: Matteo Arnaldi sfida Carlos Alcaraz nella serata, Jannikse la vedrà con Alexander Zverev nella notte italiana. Il programma ...Ciò vuol dire chee Zverev scenderanno in campo una volta che sarà terminato il match tra ... SEGUI IL

LIVE Sinner-Zverev, US Open 2023 in DIRETTA: l'ottavo più atteso, si gioca all'alba italiana OA Sport

La diretta scritta dello US Open di lunedì 4 settembre. Arnaldi sfida Alcaraz, Sinner si misura contro Zverev ...ZVEREV-SINNER STREAMING GRATIS – Lo US Open è giunto agli ottavi ... La partita sarà trasmessa in diretta tv LIVE su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 di SKY, ma sarà visibile anche ...