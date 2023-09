LIVE Sinner-Zverev | 0-0 US Open 2023 in DIRETTA | iniziato l’ottavo di finale più atteso

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASeconda A-40 Prima vincente con traiettoria ad uscire. 40-40 Scambio prolungato sulla diagonale sinistra. Il primo a cambiare è, che gioca un dritto carico in prossimità della riga. 40-30 Grande prima per l’azzurro, che questa volta da destra ha scelto di servire alla T. 30-30 Risposta profondissima per, che poi accelera con il rovescio lungolinea. 30-15 Attacco in back per il tedesco, che fa ottima guardia a rete sul passante dell’azzurro. 30-0 Termina lungo il rovescio di. 15-0 ACE! Prima esterna all’incrocio delle righe. Al servizio JannikPRIMO SET 02.57 Terminato il riscaldamento pre-match. 02.56 Il miglior risultato dia Flushing Meadows è lapersa nel 2020 ...