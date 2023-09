LIVE – Roma | Tiago Pinto nella conferenza stampa di fine mercato DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 5 settembre 2023) Alle 14:30 di oggi, martedì 5 settembre, il general manager dellaparlerà inper fare un bilancio di. Sono arrivati Romelu Lukaku, Houssem Aouar, Rasmus Kristensen, Evan Ndicka, Renato Sanches, Leandro Paredes e Sardar Azmoun. Nomi importanti, ma i giallorossi al momento sono fermi ad un solo punto in classifica. Un avvio da incubo, cheproverà a spiegare. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 14:30. ORARIO, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.