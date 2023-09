LIVE – Ostapenko-Gauff 0-6 2-5 | quarti US Open 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 5 settembre 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per idi finale degli US(cemento outdoor). Torna in campo davanti a circa 22mila spettatori Coco, che dopo la vittoria ai danni di Wozniacki e l’eliminazione di Iga Swiatek non può che essere la favorita per un posto in finale. Guai però a fantasticare con la mente, specialmente dall’altra parte della rete c’è una mina vagante come Jelena. La lettone è reduce proprio da un prestigioso successo ai danni della campionessa in carica ed ha già sconfittoa inizio anno in Australia. Secondo i bookmakers, tuttavia, sarà la giocatrice statunitense a scendere in campo con i favori del pronostico. La vincitrice del match ...

... sotto 0 - 5 18:23 - Partenza fulminea di Gauff che sale subito 3 - 0 pesante, con doppio break di vantaggio 18:14 - Iniziato il match tra Gauff econ la lettone alla battuta 18:00 - Cari ...SEGUI ILTABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIe Gauff scenderanno in campo oggi, martedì 5 settembre come primo match dalle ore 18 sull'Arthur Ashe Stadium. La copertura ...Giornata che vede impegnato il numero 2 (ma tornerà primo al termine del torneo) Novak Djokovic opposto al croato Gojo all'una di notte; tra le donne il big match è Swiatek -, alle 3 di ...

LIVE US Open Day 9: Gauff sta dominando Ostapenko. Sul centrale Djokovic-Fritz Ubitennis

Coco Gauff faces Jelena Ostapenko in the US Open women's quarter-finals before Novak Djokovic plays Taylor Fritz in the men's - radio & text.Get the latest Tennis updates on Eurosport. Catch Jelena Ostapenko - Coco Gauff live on. Find scores, stats and comments in real time.