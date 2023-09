LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | Ragaini | bis d’argento nei 200 sl! Bacico e Borrelli | bronzi in rimonta! Curtis in finale nei 100 sl

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.54: Queste le Nazionali al via nelladella 4×100 mista mista: 1 KAZ – Kazakhstan 3:55.85 2 CAN – Canada 3:53.56 3 ITA – Italy 3:53.13 4 USA – United States of America 3:50.52 5 JPN – Japan 3:52.19 6 AUS – Australia 3:53.42 7 ESP – Spain 3:54.28 8 HKG – Hong Kong, China 3:56.29 18.50: Ci saranno, Mantegazza,e Biagiotti al via della 4×100 mista mista per l’Italia che è entrata incon il terzo tempo. Medaglia difficile ma non impossibile, bisognerà capire come i primi tre hanno smaltito le fatiche delle finali individuali 18.46: E’ ottava Emma Vittoria Giannelli, argento per la Cina con Yihan Mao in 8’33?66, terzo posto per la argentina Hein in 8’33?90 18.45: Ancora un oro per gli Stati uniti con una splendida ...