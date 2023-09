LIVE Italia-USA | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | il sogno di una vita Proviamo a battere i maestri e Banchero!

(Di martedì 5 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno, e benvenuti alladi-Stati Uniti, sfida valevole per i quarti di finale deidi. La squadra di Gianmarco Pozzecco va a caccia dell’impresa di una. Dopo venticinque anni l’è riuscita a qualificarsi per i quarti di finale in un Mondiale e proprio come nel 1998 gli azzurri se la dovranno vedere con gli Stati Uniti. L’ha concluso la seconda fase al primo posto grazie alle vittorie su Serbia e Porto Rico, mentre gli americani sono stati sconfitti a sorpresa dalla Lituania in un match incredibile, terminato con il punteggio di 110-104. Contro gli Stati Uniti servirà la partita perfetta, seguendo proprio il copione ...

L'Italvolley di De Giorgi fa tappa ad Ancona dopo i successi a Bologna e a Perugia per affrontare la Svizzera. Il pass per gli ottavi è già in tasca ma l'non si ferma. Gli azzurri non hanno pietà sugli elvetici e li spazzano via in 3 set (25 - 19; 25 - 23; 25 - 15). Ottima prestazione e quarta vittoria di fila nel ...... mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppadi Serie C. Inoltre il match sarà disponibile anche su ...La diretta testualedi- Svizzera , partita valevole per la Pool A degli Europei maschili 2023 di volley , in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra, Bulgaria, Macedonia del Nord ed ...

É ufficialmente iniziata la stagione italiana di calcio femminile con il turno preliminare di Coppa Italia che prelude al via dei vari campionati ormai in ...Dopo il giorno di riposo, scattano i quarti di finale dei Mondiali di basket 2023! Oggi, martedì 5 Settembre, sono infatti in programma alla Mall of Asia di Manila (Filippine) i primi due match che va ...