LIVE Italia-USA | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | gli azzurri sognano la grande impresa

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno, e benvenuti alladi-Stati Uniti, sfida valevole per i quarti di finale deidi. La squadra di Gianmarco Pozzecco va a caccia dell’di una vita. Dopo venticinque anni l’è riuscita a qualificarsi per i quarti di finale in un Mondiale e proprio come nel 1998 glise la dovranno vedere con gli Stati Uniti. L’ha concluso la seconda fase al primo posto grazie alle vittorie su Serbia e Porto Rico, mentre gli americani sono stati sconfitti a sorpresa dalla Lituania in un match incredibile, terminato con il punteggio di 110-104. Contro gli Stati Uniti servirà la partita perfetta, seguendo proprio ...