LIVE Italia-USA 8-10 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | avvio di match equilibrato

(Di martedì 5 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-10 Tripla dall’angolo di Brunson. 8-7 Tonut prende la linea di fondo e segna in rovesciata. 6-7 Bridges completa il gioco da tre punti. 6-6 Ennesimo rimbalzo offensivo di Hart, che poi serve Bridges che segna con il fallo di Fontecchio. 6-4 TRIPLA DI TONUT IN FACCIA A BANCHERO! Secondo fallo di Jaren Jackson Jr, che sfonda contro Melli. Notizia molto importante. Entra subito Paolo Banchero. 3-4 La schiacciata di Nicolò Melli! 1-4 Rimbalzo in attacco di Jackson Jr e appoggio al vetro. 1-2 Nicolò Melli sblocca gli azzurri dalla lunetta. 0-2 Brunson al terzo possesso offensivo trova i primi due punti. 14.40: SI COMINCIA! 14.36: C’è grande emozione, che è apparsa vivissima negli occhi di Gianmarco Pozzecco al momento dell’innono. Noi non abbiamo nulla da perdere. FORZA AZZURRI! 14.34: ...

MANILA (FILIPPINE) - È il giorno della verità: l' Italbasket del ct Gianmarco Pozzecco sfida gli Stati Uniti nel big match dei quarti di finale del Mondiale Fiba . In palio la qualificazione alla ...

L’Italia continua a sognare ai Mondiali di basket ... In alternativa, sarà possibile seguire gli aggiornamenti della sfida live sul nostro sito.Cinque settembre 2023, è tempo dei quarti di finale della FIBA World Cup 2023. Dopo la sfida nella mattina italiana tra Lituania e Serbia, tocca a Italia e Stati Uniti confrontarsi il pomeriggio a ...